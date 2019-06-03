Полиция Петербурга отрицает свою причастность к избиению 17-летнего подростка

По словам несовершеннолетнего, его не только избили, но и обещали “изнасиловать дубинкой”.

Инцидент произошел еще 28 мая. Тогда подростка задержали из-за подозрения в краже в продуктовом магазине. Сотрудники магазина вызвали полицию нам место происшествия. Прибывшие сотрудники полиции проигнорировали возраст несовершеннолетнего и надели на него наручники. Об этом пишет “Фонтанка”.

Далее молодого человека отвезли в отделение полиции. По словам правоохранительных органов, он уже был избит охранником магазина. В отделение вызвали скорую помощь. Врачи зафиксировали у подростка сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины, гематомы спины и ягодиц, ушиб левого колена.

Все травмы, утверждает задержанный, он получил из-за стычки с сотрудниками полиции, который также угрожали изнасиловать его дубинкой. Мама несовершеннолетнего написала заявление в прокуратуру. Проводится проверка.

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