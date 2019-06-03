Кафе на Невском попросили подвинуться

Веранда кафе у дома 124 заняла лишние 10 м2. Фото: Google.Maps
Веранда кафе у дома 124 заняла лишние 10 м2. Фото: Google.Maps

Веранда со столиками мешала жителям Петербурга ходить по тротуару.

В Центральном районе Петербурга в кафе с верандой и столиками пришла прокуратура, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурге 3 июня. Жители центра города пожаловались, что заведение мешает ходить по тротуару.

Проверка показала, что веранда, которая появилась у дома 124 на Невском проспекте Петербурга, занимает на 10 м2 больше, чем указано в договоре — ее площадь составила 31,7 м2.

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала от гендиректора организации “Диана” вернуть кафе в установленные законом границы. Данные проверки отправили в управлении службы регистрации и кадастра — возможно, кафе оштрафуют за самовольное занятие земли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ККИ Санкт-Петербурга устроила массовый рейд на уличные кафе.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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