Семь ресторанов для ужина в сезон белых ночей

В Петербурге начинаются белые ночи. Даже для тех, кто к ним давно привык и у кого они не вызывают особого восхищения, есть способ снова влюбиться в эту особенность Северной столицы. Можно попробовать посмотреть на белые ночи под другим углом – например, из окна ресторана на крыше.

Gazeta.SPb представляет подборку петербургских заведений для незабываемого ужина в сезон белых ночей:

Я люблю La panorama – это ресторан и по совместительству банкетный зал находится на Васильевском острове, на 15 этаже бизнес-центра (БЦ) «Биржа» (26-я линия В.О., 15, корп. 2) – и, конечно, вид отсюда открывается соответствующий. Здесь порой играют живую музыку, а у ресторана есть бесплатная парковка. За белыми ночами сюда лучше идти в субботу – ресторан работает до 02:00. Средний чек – 1000-1500 рублей.

– это ресторан и по совместительству банкетный зал находится на Васильевском острове, на 15 этаже бизнес-центра (БЦ) «Биржа» (26-я линия В.О., 15, корп. 2) – и, конечно, вид отсюда открывается соответствующий. Здесь порой играют живую музыку, а у ресторана есть бесплатная парковка. За белыми ночами сюда лучше идти в субботу – ресторан работает до 02:00. Средний чек – 1000-1500 рублей. Крыша 18 – ресторан с караоке , который расположился на берегу реки Большой Невки на Петроградской набережной, 18. Занимает шестой этаж БЦ «Сити Центр» и работает ежедневно до часу ночи. У ресторана есть летняя веранда, с которой город белой ночью выглядит ещё более обворожительно. Средний чек заведения – 2000-2500.

– ресторан с караоке , который расположился на берегу реки Большой Невки на Петроградской набережной, 18. Занимает шестой этаж БЦ «Сити Центр» и работает ежедневно до часу ночи. У ресторана есть летняя веранда, с которой город белой ночью выглядит ещё более обворожительно. Средний чек заведения – 2000-2500. Мансарда – ресторан премиум-класса на шестом этаже БЦ «Газпром нефть» (ул. Почтамтская, 3-5. Отсюда отлично видно Исаакиевский собор в окружении петербургских крыш. Наблюдать белые ночи здесь можно 01:00. Средний чек – 2500-3000.

– ресторан премиум-класса на шестом этаже БЦ «Газпром нефть» (ул. Почтамтская, 3-5. Отсюда отлично видно Исаакиевский собор в окружении петербургских крыш. Наблюдать белые ночи здесь можно 01:00. Средний чек – 2500-3000. Zeppelin – ресторан и банкетный зал на берегу реки Фонтанки, 142. Каждый день работает до двух часов ночи. Здесь открывается отличный вид не только на крыши, на Троицкий собор, но и, конечно, на саму реку. Средний чек – 2500.

– ресторан и банкетный зал на берегу реки Фонтанки, 142. Каждый день работает до двух часов ночи. Здесь открывается отличный вид не только на крыши, на Троицкий собор, но и, конечно, на саму реку. Средний чек – 2500. Солнцесправа – это не совсем ресторан, но для белых ночей подходит идеально. Это своеобразный бар-клуб, который находится на чердаке дома №70 по 13-ой линии Васильевского острова, недалеко от реки Смоленки. Здесь есть и живая музыка, и танпол, и диджей. Работает ежедневно до полуночи. Средний счет – 500-3000 рублей.

– это не совсем ресторан, но для белых ночей подходит идеально. Это своеобразный бар-клуб, который находится на чердаке дома №70 по 13-ой линии Васильевского острова, недалеко от реки Смоленки. Здесь есть и живая музыка, и танпол, и диджей. Работает ежедневно до полуночи. Средний счет – 500-3000 рублей. Невесомость – ресторан и гриль-бар на 10 этаже Большого проспекта П.С, 37 . Работает каждый день до 23:00. Из особенностей – вид на тысячи крыш и легкое светлое оформление интерьера. Средний чек – 2000-2500.

– ресторан и гриль-бар на 10 этаже Большого проспекта П.С, 37 . Работает каждый день до 23:00. Из особенностей – вид на тысячи крыш и легкое светлое оформление интерьера. Средний чек – 2000-2500. Terrassa – ресторан на шестом этаже в центре города (Казанская ул.,3). Здесь за белыми ночами можно наблюдать и с ребенком – периодически работает детская анимация. Заведение открыто до 01:00 ежедневно. Средний счёт – 2500.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что световой день в Петербурге превысил 18 часов.