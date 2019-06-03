Выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

В Санкт-Петербурге на экзамен ждут около 28 тысяч человек.

Школьники по всей России в понедельник 3 июня идут на единый государственный экзамен по русскому языку. В списке заявленных на экзамен значится 674 тысячи человек, сообщает Рособрнадзор.

Из этой цифры выпускники 2019 года составляют 660 тысяч. Результаты опубликуют на портале 20 июня или еще позже. Проходной балл составляет 24, русский язык относится к обязательным экзаменам и оказался самым массовым. ВУЗы, в которые принимают по результатам ЕГЭ, устанавливают порог не ниже 36 баллов.

В Санкт-Петербурге экзамен должны сдать около 28 тысяч человек. Число заданий возросло с 26 до 27. На экзамен дают 3,5 часа.

ЕГЭ используют в качестве единственной формы выпускного экзамена с 2009 года.

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