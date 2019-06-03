Тарифы на вывоз мусора снизят для пожилых жителей Ленобласти

Ежегодные компенсации хотят ввести для инвалидов и многодетных семей.

В Ленинградской области готовят поправки в Социальных кодекс: жителям хотят возмещать услугу по вывозу мусора, сообщает РИА Новости 3 июня.

Инициативу обсудят этим летом в ЗакСобрании Ленобласти. Для местных жителей старше 70 тариф снизят вдвое, а для тех, кому за 80 лет, отменят совсем.

Компенсировать средства на вывоз твердых отходов хотят и для бедных семей и одиноких людей, которые имеют средний доход ниже прожиточного минимума, ветеранам, инвалидам и многодетным семьям.

В целом система обращения с мусором в Ленобласти меняется: с апреля в Приозерском районе сортируют мусор и контролируют его вес, транспортные компании получили системы наблюдения. На очереди стоит Выборгский район (начиная с 1 июня), а затем Лужский. Реформа завершится до конца октября.

Ранее в Санкт-Петербурге в Заксобрании обсуждали похожую инициативу, о чем Gazeta.SPb уже ранее сообщала.