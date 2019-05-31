Тариф на вывоз мусора опустят по числу детей в семье

Для семей с тремя детьми тариф снизят на треть. Фото: pixabay.com
Для семей с тремя детьми тариф снизят на треть. Фото: pixabay.com

Новая форма соцподдержки от Заксобрания Петербурга поможет 43 тысячам семей.

В Заксобрании Петербурга хотят дать многодетным семьям льготы на вывоз мусора, сообщил Gazeta.SPb депутат Денис Четырбок в пятницу 31 мая. Проект уже поддержали в комитете по законодательству Петербурга .

По проекту, для семей с тремя детьми тариф на ежемесячный вывоз мусора снизят на треть. На 40% опустят тариф для семей, где есть от четырех до семи детей. Родители, воспитывающие от восьми детей будут платить лишь половину тарифа. По информации Четырборка, который наряду с Романом Ковалем и Марией Щербаковой стал автором идеи, такую соцподдержку обеспечат 43 тысячам семей Петербурга.

Парламентарий считает, что инициатива отвечает пожеланиям президента Владимира Путина, которые он выразил в послании Федеральному собранию в феврале.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ЗакС Петербурга хочет обеспечить отсрочку оплаты детских садов для матерей-одиночек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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