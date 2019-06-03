Женщины рекламировали казино на Новочеркасском с помощью СМС

Женщины поставили в квартире 22 автомата. Фото: pixabay.com
Женщины поставили в квартире 22 автомата. Фото: pixabay.com

Жительницам Санкт-Петербурга грозит до 5 лет тюрьмы за азартные игры.

Двух жительниц Санкт-Петербурга обвиняют в создании казино на Новочеркасском проспекте, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 3 июня. Женщинам грозит до 5 лет тюрьмы за игровые автоматы.

Следствие установило, что женщины поставили в квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга 22 игровых автомата. Свою деятельность они начали в феврале, а в марте их закрыли.

Женщины продвигали бизнес, рассылая СМС-рекламу на мобильные номера. Содержание их сообщений было следующим: “В морозный денек Заходи на огонек Дарим 5 т.р.”, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга. Дело отправляют в Красногвардейский районный суд, раньше женщин никогда не судили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор создателю казино на Стачек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Женщины рекламировали казино на Новочеркасском с помощью СМС
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