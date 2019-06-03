В Ленобласти открыли физкультурно-реабилитационный центр для детей-инвалидов на 200 человек

В Ленинградской области появился первый в регионе физкультурно-реабилитационный центр для детей-инвалидов. Он работает в Приозерском доме-интернате.

В пресс-службе правительства региона рассказали о том, что в Приозерском детском доме-интернате начал свое функционирование детский физкульт-ребцентр. Известно, что ежедневно в нем смогут заниматься около 200 маломобильных детей. Также сообщается, что данный центр является пока первым и единственным в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

В центре работает спортивный зал, проводятся занятия по лечебной физкультуре, осуществляются сеансы медицинского массажа, работает кабинет физиотерапии. Все в центре – инновационное.

Посещать физкультурно-оздоровительный комплекс для маломобильных детей смогут как ребята из самого детдома-интерната, так и местные жители таких районов Ленобласти, как: Выборгский, Всеволожский и Приозерский.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.