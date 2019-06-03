“АвтоВАЗ” назвал цену и старт продаж Lada Granta Cross

“Классическая” комплектация обойдется в 554,9 тысячи рублей.

Модификация Lada Granta под внедорожник начнет продаваться с 12 июня, сообщает “АвтоВАЗ” 3 июня. “Классическая” комплектация обойдется в 554,9 тысячи рублей. У Granta Cross изменен дизайн экстерьера, а шасси настраивается особым образом.

Создатели автомобиля обеспечили внедорожник литыми колесами в 15 дюймов, подкрылками, обогревом зеркал, климат-контролем и прочими дополнительными услугами.

Комплектация Luxe по сообщению “АвтоВАЗа” будет стоить 618,9 тысяч или 643,9 тысяч — все зависит от того, какую коробку передач выберет пользователь. Более дешевый вариант оснащен ручной, тогда как на более дорогой установлена роботизированная.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “АвтоВАЗ” рассказал, кто предпочитает ездить на Lada.