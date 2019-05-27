АвтоВАЗ рассказал, кто предпочитает ездить на Lada

Специалисты уверяют, что отечественную легковушку в основном покупают люди старше 40 лет.

Представители компании провели исследование и поняли, что на Lada хотят ездить в основном россияне старшего поколения. При этом люди младше 35 чаще мечтают об иностранной модели автомобиля.

О покупателях Lada говорят, что они – люди семейные, которые знают наверняка, что им нужно, говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа, передает «Российская газета».

При этом специалисты отмечают, что Lada обычно не выбирают как свой первый автомобиль. Так что машине отдают предпочтение даже опытные водители.

Что касается вторичного рынка, то здесь средний возраст покупателя меньше на пять лет. Популярностью также пользуются BMW, Jeep, Land Rover.

Напоминаем, что по России ездят примерно 350 тысяч автомобилей ВАЗ-2101.

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