В Ленобласти чиновники начнут следить за жителями с помощью операторов сотовой связи

"Не звони мне, не звони. Не звони мне, ради Бога!" Фото: pixabay

"Не звони мне, не звони. Не звони мне, ради Бога!" Фото: pixabay

Власти Ленинградской области заказывают исследования у операторов связи. Говорят, что хотят получить информацию о местных жителях, чтобы их трудоустроить.

Начальник департамента инвестиционной политики Комитета экономики Ленобласти Наталья Гершун рассказала о том, что планируется получить от операторов сотовой связи информации о жителях, дабы их трудоустроить.

— Мы покупаем большие данные сотовых операторов, чтобы понять реально, сколько у нас человек живет, какой половозрастной состав и т.д., — прокомментировала Гершун планы властей.

После получения среза о жителях, планируется вычислить, где эти люди работают, какие у них специальности и другие аспекты, связанные с трудовой деятельностью.

АБН сообщает, что в настоящее время в Ленобласти нет подтвержденной и точной информации о реальной численности населения. Например, в Муринском городском поселении зарегистрированы 52 тыс. человек, но сдается жилплощадь в количестве 73 тыс. квартир. По предварительным оценкам местной администрации, число проживающих в районе вообще составляет 100 тыс. граждан.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.