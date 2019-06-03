Из Петербурга запустили экскурсии на яхте до военно-морской базы в Кронштадте

Кронштадт. Фото: Википедия
Кронштадт. Фото: Википедия

От набережной Макарова в Санкт-Петербурге запустили экскурсионное судно, которое привезет гостей в Кронштадт, где можно будет увидеть морские форты.

Организаторы экскурсии сообщают, что яхта для экскурсий будет отправляться от причала набережной Макарова в Кронштадт до конца июня этого года. Во время экскурсии будет возможность узнать многое о военно-морской базе, которая расположена на острове Котлин.

Отплытие судна планируется два раза в сутки в 12 часов дня и в 19 часов вечера. Известно также, что экскурсионное судно будет продолжать свое движение до Кронштадта по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Яхта совершит разворот вокруг форта «Александр I» и форта «Кроншлот».

Помимо того, что туристам будет предоставлена возможность узнать многое об истории Кронштадта, они своими глазами увидят морскую базу и форты. Ну, и самое важное – совершат интереснейшую морскую прогулку на борту судна.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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