Трамваи и троллейбусы изменят маршруты 6 июня из-за пробега «SPIEF RACE 2019»

В связи с проведением спортивного мероприятия «SPIEF RACE 2019» 6 июня движение общественного транспорта в центре города будет ограничено.

С 7:00 до 7:40 троллейбусы не смогут проехать по Адмиралтейскому проспекту, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от наб. канала Грибоедова до Адмиралтейского пр. и трамвайное движение по наб. Лебяжьей канавки.

Трамваи будут следовать по маршруту:

№3: от к/ст «Пл. Репина» по Садовой ул., Лермонтовскому пр., Троицкому пр., 1-й Красноармейской ул., Загородному пр., Звенигородской ул., ул. Марата, Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер. до к/ст «Ул. Марата».

Троллейбусы будут следовать по маршруту:

№1: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.»;

№5: от к/ст «Ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Пр. Бакунина»;

№7: от к/ст «Таллинская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Новгородская ул.»;

№10: от к/ст «Ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная ул.»;

№11: от к/ст «Ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная ул.»;

№17: от к/ст «Ул. Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№22: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.»

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что трамваи № 58 и № 100 изменят маршруты с 8 по 10 июня.