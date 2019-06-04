Через погранпункт Париккала могут открыть пассажирское движение в Финляндию

Пограничный пункт Париккала. Фото: Kari Kosonen / Yle
Пограничный пункт Париккала. Фото: Kari Kosonen / Yle

Через погранпункт сейчас возят только грузы, но правительство Финляндии рассматривает вопрос о том, чтобы открыть его для въезда российских туристов.

Сообщается, что в Финляндии могут принять решение открытия Паррикалы для пассажирского движения. Трафик международного движения за счет «переквалификации» данного погранперехода может увеличиться в несколько раз.

Известно, что в настоящее время через Париккалу идут только грузовые фуры с различной продукцией и сырьем, в основном, с древесиной. Об этом сообщает Yle.

Аналитики предполагают, что открытие нового погранпункта принесло бы в бюджет Финлядндии порядка 80 млн евро уже к 2030 году. Однако, по предварительным подсчетам, обустройство нового современного блокпоста обошлось бы в 22 млн евро. Отметим, что в настоящее время в Паррикала нет никакой инфраструктуры, способной обеспечить пропуск людей через границу.

По предварительным данным ежегодно через пограничный пункт будут двигаться от полумиллиона до миллиона граждан.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Через погранпункт Париккала могут открыть пассажирское движение в Финляндию
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