Мазут растекается на свалке на юго-западе Петербурга

Преобладает строительный мусор, но есть и бой асфальта, и порубочные остатки. Фото:
Преобладает строительный мусор, но есть и бой асфальта, и порубочные остатки. Фото: "Зеленый Фронт"

На участок в МО Константиновское устремились мусоровозы.

Экоактивисты Санкт Петербурга сообщают, что на юго-западе Санкт-Петербурга растет крупная свалка, которой там быть не должно. Отходы сваливают в МО Константиновское в Красносельском районе Санкт-Петербурга, рассказали Gazeta.SPb волонтеры “Зеленого Фронта” 4 июня.

Видео: «Зеленый Фронт»

Активисты уверены, что надзорные ведомства ведут борьбу с загрязнением участка еще с 2015 года. Участок закрыли для въезда мусоровозов, но свалка по-прежнему функционирует и растет. Преобладает строительный мусор, но активисты нашли и бой асфальта, и крупногабаритный мусор.

Фото: «Зеленый Фронт»

В “Зеленом фронте” отметили, что жители рассказывают о потоке мусоровозов, приезжающих на участок. Кто-то уже убрал бетонные блоки, которые блокировали въезд. “Экострой” ликвидирует бочки с мазутом, который растекается по земле.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Народной улице Петербурга снова нашли свалку.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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