Проект реконструкции Русского музея признали незаконным

Выездное заседание прошло 30 апреля. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Выездное заседание прошло 30 апреля. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

КГИОП согласовал проект в сентябре 2017, но сотрудницы музея остались им недовольны.

Сотрудницы Русского музея добились признания незаконной проекта реконструкции внутренних дворов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 4 июня.

КГИОП Санкт-Петербурга согласовал проект от сентября 2017 года, но Ирина Шалина и Надежда Пивоварова подали иск против — по их мнению, проект нарушит уникальность здания. В числе истцов значится и журналист Михаил Золотоносов. Реконструкцию отложили из-за общественного недовольства, а теперь КГИОПу Санкт-Петербурга, возможно, придется согласовывать какой-то другой проект.

Для вынесения решения Куйбышевский районный суд провел выездное заседание непосредственно в Михайловском дворце. За счет работ во внутреннем дворе музей должен был получить новые помещения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что судья прогулялась по Русскому музею и выслушала доводы против реконструкции.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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