В Русском музее состоялось заседание суда

Скоро станет известно, разрешат ли реконструировать здание или нет.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Судья Куйбышевского районного суда Ирина Воробьева вместе с помощником, пресс-секретарем и судебными приставами почти четыре часа ходили по Русскому музею. Дело в том, что сейчас разбирается дело о реконструкции Михайловского дворца, которая приобрела уже скандальный характер, передает издание «Фонтанка».

Почти в каждом помещении истцы рассказывали о будущей реконструкции, а противники работ объясняла, чем она плоха. Слушание по делу состоится 21 мая – тогда и станет понятно, какого решение суда.

К слову, Ирина Воробьева во время заседания в Русском музее смогла ознакомиться с различными шедеврами – она побывала, например, в зале, где выставляют работу Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что районный суд отказал Резнику в иске к Романову о защите чести и достоинства.