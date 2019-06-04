Активисты расскажут, что спасет пешеходов от смертей на тротуарах

Для безопасности пешеходов переход можно "приподнять" над землей, как это сделано на Кронверкском проспекте. Фото: pixabay

Для безопасности пешеходов переход можно "приподнять" над землей, как это сделано на Кронверкском проспекте. Фото: pixabay

Днем 5 июня в Петербурге пройдут одиночные пикеты во имя безопасности пешеходов — активисты попытаются привлечь внимание к системе Vision zero. Она, по мнению организатора акции, за 5-10 лет сможет снизить количество ДТП в разы.

В среду, 5 июня, «Петербургское велообщество» проведет акцию, чтобы привлечь внимание к безопасности дорожного движения в Петербурге, сообщили Gazeta.SPb организаторы. Она состоится на месте последнего ДТП, которое произошло в субботу, 1 июня, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Тогда автомобиль вылетел на тротуар и врезался в толпу – пострадали двое мужчин и ребенок.

Такие аварии, когда автомобили оказываются на тротуарах, происходят с печальной регулярностью, отмечают в «Петербургском велоообществе». Поэтому, выходя на пикеты 5 июня, активисты хотят привлечь внимание петербуржцев, городской администрации и ГИБДД к вопросу действительно насущной необходимости повышения безопасности на дорогах города, сообщили в «Петербургском велообщетсве». А также заявить об известной системе снижения смертности на дорогах Vision zero, как способе решения проблемы.

В чем суть этой системы и что еще может спасти петербургских пешеходов от трагических случаев, Gazeta.SPb рассказал руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.

Расскажите подробнее о системе безопасности Vision zero, которую вы предлагаете. В чем её эффективность, на ваш взгляд, и в каких странах она уже работает?

Программа Vizion zero появилась в Швеции в 1997 году, как ответ на высокую смертность жителей этой страны в ДТП.

Основной принцип программы — «нулевая терпимость» к смертям в ДТП. Согласно этому принципу, нельзя относиться к смертям на дороге как к неизбежному злу, связанному с автомобилизацией, с этим необходимо бороться и добиваться, чтобы ни один человек не погибал в авариях — будь то пешеход, велосипедист или автомобилист.

Разработчики программы исходили из предпосылки, что люди не идеальны и будут ошибаться всегда. Соответственно, необходимо создавать такие условия на дорогах, чтобы эти ошибки не приводили к смертям в ДТП. Это достигается за счёт успокоения автотрафика, снижения скорости движения до той, которая позволяет пешеходу при столкновении выжить (30-50 км/ч), повышению контроля за соблюдением правил дорожного движения (камеры, дорожная полиция, алкозамки).

Применение программы Vizion zero во Швеции позволило этой стране за 20 лет (1997-2017) снизить смертность на дорогах страны вдвое: с 541 человека до 253, и добиться нулевой смертности детей. В Беларуси внедрение программы Vizion zero, названной «минус сто», за 10 лет снизила втрое количество людей, погибших на дорогах.

Какие еще меры для транспортной безопасности пешеходов вы можете предложить?

Для повышения безопасности пешеходов, пешеходные переходы можно делать приподнятыми над проезжей частью, как это уже реализовано на Кронкверкском проспекте. Такие переходы будут служить отличными успокоителями скорости. Также необходимо сокращать пространство, которое пешеход должен пройти по проезжей части. Для этого в зонах пешеходных переходов тротуары расширяют и пятиметровую зону видимости перед переходом конструктивно ограждают для предотвращения парковки автомобилей, которые бы закрывали пешеходов, переходящих дорогу.

По вашим данным, насколько часто в Петербурге случаются ДТП с велосипедистами и что могло бы обезопасить велосипедистов?

В 2018 году в Петербурге произошло немногим более 300 ДТП с участием велосипедистов. Это несколько больше, чем в прошлые годы, когда происходило за год порядка 240-280 ДТП с велосипедистами. Однако, несмотря на это увеличение количества ДТП, число погибших велосипедистов в авариях снижается. Если ещё два-три года назад в год гибло 4-5 человек, то за прошлый год погиб всего один велосипедист.

Для повышения безопасности велосипедистов необходимо сочетание принципов Vizion zero, то есть, снижения скорости движения автомобилей и успокоения автотрафика с созданием сети велодорожек, которые позволят велосипедистам передвигаться безопасно, минимально пересекаясь с пешеходами и автомобилистами. Сейчас же, пока велодорожек у нас ничтожно мало, и принципы Vizion zero не внедряются, единственная защита для велосипедиста — это соблюдение ПДД, осторожность и заметность на дороге.

Как вы думаете? в целом как снизится количество ДТП, если применить систему Vision zero и всё то, что вы можете предложить?

Полагаю, что применив принципы Vision zero, количество ДТП за 5-10 лет снизится в разы, да и сам характер аварий изменится — они станут менее смертельными и травматичными для всех участников дорожного движения и подобные резонансные случаи, которые мы наблюдаем в Петербурге каждый месяц, уйдут в небытие.

Будут ли в акции принимать участие представители других петербургских сообществ активистов?

Точно сказать не могу, так как свое участие в пикетах какое-либо сообщество активистов не подтверждало. Однако, по опыту февральских пикетов, которые мы проводили на Невском проспекте, могу сказать, что к нашей акции присоединился ряд сообществ, таких, как «Красивый Петербург» или сообщество жителей улицы Рубинштейна, ведь вопрос дорожной безопасности — это вопрос, который касается каждого жителя Петербурга.

Серия одиночных пикетов пройдет около места аварии, на Каменноостровском проспекте. Сбор участников — в 14:00 на Троицкой площади у Соловецкого камня. Акция продлится до 16:00.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что иномарка, наехавшая на толпу на Петроградской стороне, травмировала трех человек.