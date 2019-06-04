Мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию «Удар»

Виталий Кличко. Фото: сайт партии
Виталий Кличко. Фото: сайт партии "Удар"

Кличко рассказал, что партия «Удар» пойдет на выборы в Верховную Раду. Возглавлять её, возможно, будет бывший президент Грузии – Михаил Саакашвили.

Мэр украинской столицы Кличко заявил, что партия «Удар», лидером которой он является, собирается идти на досрочные выборы в парламент. Известно также, что он предлагает возглавить партию бывшему главе Одесской области – Саакашвили.

«Я остаюсь лидером партии «Удар», а Саакашвили предлагаю стать главой», — прокомментировал в Facebook свое предложение Кличко.

Отметим, что выборы в Верховную Раду были запланированы на октябрь. Однако, украинский президент Зеленский парламент распустил. Досрочно. В связи с чем, выборы перенеслись и пройдут, как сообщается, 21 июля. Известно, что в данном мероприятии смогут принять участие исключительно партии, их проходной барьер составит 5%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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