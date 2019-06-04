Пушков прокомментировал Заявление Зеленского о борьбе с «Северным потоком – 2»

Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины

После Заявления Зеленского о том, что Украина будет бороться против «Северного потока – 2», член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал ему подумать о том, как сохранить свою ГТС.

Пушков заявил, что без газа из России, газотранспортная система в стране президента Зеленского ничего не будет стоить. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

— Без нашего газа от ее «стратегического значения» пшик один останется, — прокомментировал заявление украинского президента сенатор.

Пушков также добавил, что в свое время и Порошенко боролся с строительством газопровода Россией, однако, из этого ничего не вышло.

Отметим, что о том, как «крайне важно» бороться со строительством «Сев. Потока – 2» президент Украины высказался на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой.

Известно, что «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух линий газопровода по Балтийскому морю от побережья Российской Федерации до Германии.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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