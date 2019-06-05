Беглов хочет поднять среднюю зарплату до 100 тысяч за 3 года

Врио губернатора считает, что бюджет Петербурга можно увеличить до 1 трлн рублей.

Александр Беглов на заседании правительства Санкт-Петербурга поставил задачу поднять среднюю заработную плату в Санкт-Петербурге до 100 тысяч рублей за 3 года, сообщают в Смольном 4 июня.

Врио губернатора Петербурга уверен, что рост доходов благотворно скажется на экономике Санкт-Петербурга. Беглов надеется, что бюджет Санкт-Петербурга вырастет до 1 трлн рублей в ближайшие 3-4 года.

Пока что средняя зарплата в Санкт-Петербурге составляет 60 тысяч рублей, по данным Росстата в 2018 году. Бюджет Санкт-Петербурга остался дефицитным в 2019 году: доходы составляют 576 млрд рублей, а расходы — 628 млрд.

Выборы на пост губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что петербуржцы сэкономят 1,5 млрд рублей на платежах за ЖКХ.