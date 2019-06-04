Петербуржцы сэкономят на платежах за ЖКХ 1,5 млрд рублей

Рост тарифов
Рост тарифов "Водоканала" упадет до 3,2% с 7%. Фото: gov.spb.ru

Беглов заявил, что снижение темпов роста тарифов благотворно скажется на промышленности и бизнесе.

Беглов считает, что снижение тарифов на ЖКХ стимулирует рост промышленности и бизнеса в Санкт-Петербурге, сообщили в Смольном 4 июня.

Врио губернатора Петербурга встретился с бизнесменами и промышленниками в Смольном во вторник. В правительстве Петербурга признают, что высокие тарифы на ЖКХ мешают расти бизнесу. Сейчас идет работы по снижению затрат у ресурсоснабжающих компаний. Благодаря работе, проведенной с “Водоканалом” рост тарифов упадет с 7% до 3,2% для населения.

ФАС и Смольный снизили расходы ГУП “ТЭК Санкт-Петербурга” тарифы упадут 0,6% вместо роста на 3,3%. В целом рост ЖКХ с июля упадет с 4,3% до 0,4%. Население и предприятия Санкт-Петербурга должны сэкономить на этом около 1,5 млрд рублей.

Беглов заявил, что в “Газпроме” учли экономическую ситуацию в Петербурге. Рост тарифа на тепловую энергию для промышленников составит 11%, а не 40%, как предполагалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что рост тарифов в Петербурге удалось “заморозить”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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