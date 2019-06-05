Зарплаты врачей в Ленобласти выросли до 80 тысяч в месяц

Такие цифры приводят власти Ленобласти, ссылаясь на данные Росстата.

Правительство Ленинградской области сообщило, что в регионе следуют “майским указам” президента Владимира Путина. В регионе выросли зарплаты врачей и соцподдержка граждан, сообщили Gazeta.SPb в администрации региона 4 июня.

Вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров отметил, что для исполнения поручений необходима совместная работа с органами самоуправления.

В администрации Ленобласти приводят цифры “Росстата”: средняя зарплата в месяц для врачей достигла 83 тысяч рублей — рост составил 205% от прогноза по области. Медперсонал получает в среднем 41-42 тысячи рублей в месяц — примерно 104% роста от прогноза.

В Ленобласти заявили и об успехах в создании высокопроизводительных рабочих мест: создана 41,5 тысяча, тогда как планировалось всего 11,4.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов хочет поднять среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей.