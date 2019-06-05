В Ленобласти стартуют экологического состязания «Чистые берега»

Участникам эко конкурса «Чистые берега» предстоит состязаться в уборке территорий возле рек и озер региона. Конкурсная комиссия будет оценивать убранную площадь, объем собранного мусора и количество вовлеченных волонтеров.

Призовой фонд конкурса составит 550 000 рублей и будет распределен среди команд-победителей.

Так, за первое место волонтеры получат 200 000 рублей, за 2-е место – 150 000 рублей и 100 000 рублей за третье место. Две команды, занявшие 4-ю строчку в эко турнире, получат по 50 000 рублей.

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные экологические объединения.

Заявки для участия нужно направить до 21 сентября в комитет экологического надзора и Северо-Западный «Зеленый крест» (gosecocontrol@lenreg.ru; green-cross.spb@mail.ru).

Объявление результатов и награждение победителей проведут 18 октября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург попал в тройку лидеров самых чистых городов России.