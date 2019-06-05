Макаров назвал причину, по которой России нужны новые храмы

Вячеслав Макаров считает, что без новых храмов России не обойтись. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вячеслав Макаров считает, что без новых храмов России не обойтись. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Председатель ЗакСа считает, что без них страна придет в запущение.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Своим мнением председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поделился с журналистами.

Он объяснил, что нельзя переставать возводить храмы, так как Россия будет обречен в таком случае на запущение и осиротение.

Напоминаем, что за последние несколько недель в стране прошло несколько митингов против застройки скверов. Екатеринбуржцы, а затем и петербуржцы просили не оставлять их без зеленых зон.

К слову, патриарх Кирилл заявил, что каждые сутки РПЦ строит около трех храмов. По данным pravmir.ru, на строительство храма на 500 прихожан уходит около 300 млн рублей и до 90 млн на храм на 250 человек. Из бюджета на строительство храмов в Москве выделяется 1 млрд рублей в год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы не хотят, чтобы в Южно-Приморском парке строили храм. На митинг вышли около 200 человек. Они подписали документ с просьбой о проведении референдума по данному вопросу.