Балтийский завод получит заказ на два атомохода

Балтийский завод построит еще два ледокола. Фото: https://www.bz.ru
Балтийский завод построит еще два ледокола. Фото: https://www.bz.ru

Контракт планируют заключить в сентябре 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказал директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Ростатом» Вячеслав Рукша.

Известно, что сейчас основным претендентом на получение заказа является петербургский Балтийский завод. Если все сложится, то предприятие уже в сентябре получит заказ на два атомных ледокола. К слову, изначально контракт планировали заключить в августе, но случились проблемы с электронным бюджетом.

Во время «круглого стола» прозвучало предложение назвать один из них «Святогором» – именно так назывался «Красин» до 1927 года, передает «Фонтанка».

Напоминаем, что 25 мая Балтийский завод спустил на воду один из самых крупнейших в мире ледоколов «Урал».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге построят для Смольного ледокол за 1 миллиард рублей. Ледокол хотят приобрести для обеспечения экологической безопасности акватории в Санкт-Петербурге. Стало известно, что сконструирует его ЦКБ «Нептун».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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