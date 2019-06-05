В Гатчине благоустроят Приоратский парк к 2021 году

Состоялась встреча, на которой присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители Комитета по культуре и участники хакатона HackGatchina.

Последние представили свои идеи относительно будущего Приоратского парка. Дрозденко заметил, что главная задача — это сделать из парка открытое общественное пространство, где можно будет приятно провести время. Он добавил, что парк должен быть удобным и доступным для любого гостя.

Глава Ленобласти также сообщил, что важно сохранить историческую часть территории, добиться того, чтобы новые зоны прогулок и отдыха органично вписались в имеющиеся. На территории должны быть созданы пешеходные и велодорожки, продуманное освещение, пляж и арт-пространства.

В своем Instagram Дрозденко написал, что в 2019 году будет создана концепция парка, проведены общественные слушания и объявлен конкурс на создание проекта. В следующем году первый этап проект будет реализован, а в 2021 — второй.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новую школу в «Полюстрово Парк» откроют 1 сентября.