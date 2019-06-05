Директор нижегородской турбазы извинился за то, что дети с ВИЧ не попали на отдых

СК уже возбудил уголовное дело из-за нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Скандал разгорелся вокруг турбазы «Новинка» из-за детей с ВИЧ. Дело в том, что руководство решило не принимать группу из 50 человек, так как коллектив турбазы отказался работать с ВИЧ-позитивными людьми.

На турбазе придерживаются другой версии – там уверяют, что организаторы поездки забрали аванс, так как не хотели проинструктировать коллектив турбазы о работе с детьми с ВИЧ.

Шарков, являющийся директором нижегородской турбазы, извинился перед детьми и их родителями за несостоявшийся отдых. Он уверен, что все случилось из-за недопонимания и излишней эмоциональности участников конфликта, передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у женщины с ВИЧ отобрали сына за попытку покормить его грудью. У женщины с ВИЧ отобрали сына за попытку покормить его грудью