Петербуржцев попросили не использовать фонтаны для купания

Жителям Санкт-Петербург напомнили об опасностях, которые подразумевает купание в городских фонтанах. Также попросили воздержаться от подобных действий.

ГУП «Водоканал» сообщил, что в фонтанах, которые расположены на улицах города, купаться действительно опасно: можно травмироваться самому или сломать оборудование. В случае причинение вреда фонтану, его придется закрывать на непредвиденный ремонт, в связи с чем приостанавливать его работу.

Также отмечается, что купаться в городских фонтанах опасно с точки зрения личной гигиены. Помимо того, что любой человек имеет к фонтану доступ, из них пьют бездомные животные и плавают уличные птицы. В воду фонтана попадает пыль с дорог и дождевая вода. Кроме того, при высоких температурах воздуха в водной среде быстрее размотаются микроорганизмы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Гатчине благоустроят Приоратский парк к 2021 году.