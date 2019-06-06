Маляр петербургского завода спас тонущую школьницу

В Петербурге маляр одного из заводов спас тонущую в карьере школьницу. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на Шуваловском карьере в Приморском районе Петербурга.

Мужчина выполнял свои рабочие обязанности, когда услышал крики о помощи одной из потерпевших. Маляр побежал на крик и нашел на берегу водоема школьницу, которая сообщила, что в воде находится ее 12-летняя подруга.

Мужчина вытащил девочку из воды. Школьниц госпитализировали в детскую городскую больницу.

Тонувший ребенок помещен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии, вторая девочка в состоянии средней степени тяжести помещена в 4-е педиатрическое отделение.

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