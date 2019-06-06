На площадке ПМЭФ-2019 Фонд “Росконгресс” и ТПП Катара подписали соглашение о сотрудничестве

В прошлом году Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Фото: https://vk.com/spief2019

В прошлом году Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Фото: https://vk.com/spief2019

Соглашение будет способствовать поддержанию диалога между двумя странами в инвестиционно-финансовой сфере.

В четверг, 6 июня, в первый день работы Петербургского международного экономического форму было подписано соглашение между Фондом “Росконгресс” и Торгово-Промышленной палатой Катара. Об этом сообщает “Мойа78”.

Соглашение подписали директор Фонда Александр Стуглев и представитель Катара Али Бин Абдулатиф Аль Меснед. По словам Стуглева, Фонд активно сотрудничает с мировыми сообществами и заинтерсован развивать международные площадки.

В прошлом году Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

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