На площадке ПМЭФ-2019 Фонд “Росконгресс” и ТПП Катара подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение будет способствовать поддержанию диалога между двумя странами в инвестиционно-финансовой сфере.
В четверг, 6 июня, в первый день работы Петербургского международного экономического форму было подписано соглашение между Фондом “Росконгресс” и Торгово-Промышленной палатой Катара. Об этом сообщает “Мойа78”.
Соглашение подписали директор Фонда Александр Стуглев и представитель Катара Али Бин Абдулатиф Аль Меснед. По словам Стуглева, Фонд активно сотрудничает с мировыми сообществами и заинтерсован развивать международные площадки.
В прошлом году Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сечин призвал владельцев акций Tesla продать их как можно скорее.