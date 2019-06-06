Сечин призвал владельцев акций Tesla продать их как можно скорее

Председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска и посоветовал всем держателям акций компании Tesla продать их как можно скорее.

Об этом Сечин заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 6 июня.

По его словам, в 2017 году акции компании Tesla, которая принадлежит Илону Маску, стоили 340 долларов за единицу, на данный момент цена акций американской компании не превышает 200 долларов.

Все, кто сейчас продаст акции, смогут заработать больше, отметил глава совета директоров «Роснефти».

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