Бойцы Западного военного округа получили 30 квадрокоптеров

Более тридцати квадрокоптеров поступило на вооружение в Западном военном округе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что беспилотные летательные комплексы вертолетного типа обладают улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета. Работают беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.

Бойцы Западного военного округа начнут осваивать летательные комплексы в ходе летнего периода обучения.

В ЗВО планируют использовать беспилотники при ведении разведки на ближние расстояния, корректировке координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроле территории и необходимых объектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что армию Западного военного округа пополнили тяжелые огнеметные системы “Солнцепек”. Поступившая техника носит название ТОС-1А “Солнцепек”. Вооружение уже испытали на полигоне “Саперное” при поддержке огнеметов РПО-А, сообщили в ЗВО. Войска отрабатывали подавление укрытых огневых точек.