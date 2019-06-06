Бойцы Западного военного округа получили 30 квадрокоптеров

Фото: Илья Питалев / РИА Новост
Фото: Илья Питалев / РИА Новост

Более тридцати квадрокоптеров поступило на вооружение в Западном военном округе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что беспилотные летательные комплексы вертолетного типа обладают улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета. Работают беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.

Бойцы Западного военного округа начнут осваивать летательные комплексы в ходе летнего периода обучения.

В ЗВО планируют использовать беспилотники при ведении разведки на ближние расстояния, корректировке координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроле территории и необходимых объектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что армию Западного военного округа пополнили тяжелые огнеметные системы “Солнцепек”. Поступившая техника носит название ТОС-1А “Солнцепек”. Вооружение уже испытали на полигоне “Саперное” при поддержке огнеметов РПО-А, сообщили в ЗВО. Войска отрабатывали подавление укрытых огневых точек.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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