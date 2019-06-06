Петербург стал лучшим городом для путешествий по пушкинским местам

Петербург, Крым и Псковская область названы лучшими направлениями для путешествий по местам, связанным с жизнью и творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

По данным ТурСтат, в первую тройку направлений вошли Петербург, Михайловское и Пушкинские горы в Псковской области. Также для поездок туристы выбирают Гурзуф, Алупку и Ялту.

В Петербурге мест где часто бывал Пушкин достаточно много. Это Царскосельский лицей, Мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина, Демутов трактир на Мойке, Дом в Коломне на Фонтанке, Коллегия иностранных дел и Дом Лавалей на Английской набережной, «Зеленая лампа» на проспекте Римского-Корсакова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге отмечают День русского языка и день рождения Пушкина. День русского языка приурочен к дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина, родившегося ровно 220 лет назад — 6 июня.