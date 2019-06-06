У Парка 300-летия сегодня утонула школьница

Спустя несколько минут, как девочка не появилась из воды, вызвали спасателей. Фото: https://pixabay.com

Спустя несколько минут, как девочка не появилась из воды, вызвали спасателей. Фото: https://pixabay.com

Компания детей отдыхала вблизи залива без присмотра взрослых.

Происшествие с летальным исходом случилось сегодня в Приморском районе Петербурга около 15:05. Как сообщили спасатели, в Финском заливе не смогли спасти девочку 13 лет.

Компания детей из четырех человек отдыхали возле парка 300-летия. Вероятно, дети решили искупаться и для одной из школьниц это решение стало трагическим.

Спустя несколько минут, как девочка не появилась из воды, вызвали спасателей.

Однако помочь ребенку было уже невозможно: водолазы доставили тело утонувшей на берег. Подобный инцидент только с благоприятным исходом произошел накануне. Неподалеку от Шуваловского карьера в воду упали две девочки 13-12 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маляр петербургского завода спас тонущую школьницу.