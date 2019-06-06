Через полтора года в Шушарах планируют построить оптово-распределительный центр сельхозпродукции

После строительства комплекса в Пушкинском районе появится 500 новых рабочих мест. Фото: https://www.gov.spb.ru
После строительства комплекса в Пушкинском районе появится 500 новых рабочих мест. Фото: https://www.gov.spb.ru

К такой договоренности пришли на Петербургском международном экономическом форму сегодня.

Через полтора года в Пушкинском районе планируют достроить первую очередь современного склада для сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Соответствующее соглашение подписали власти Петербурга и “ОРЦ Фуд маркет”. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и генеральный директор компании “ОРЦ Фуд маркет” Егор Семёнов подписали документ, согласно которому в Шушарах появится складские помещения

Также логистические центры, инженерные сети для нового комплекса. Также после строительства комплекса в Пушкинском районе появится 500 новых рабочих мест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Калининград и Петербург договорились о совместном развитии морских круизов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
оптово-распределительный центр сельхозпродукции Пушкинский район шушары
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