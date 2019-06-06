Калининград и Петербург договорились о совместном развитии морских круизов

Это позволит привлечь дополнительный поток как российских, так и зарубежных гостей. Фото: https://www.gov.spb.ru

Это позволит привлечь дополнительный поток как российских, так и зарубежных гостей. Фото: https://www.gov.spb.ru

Калининград и Петербург договорились о совместном развитии морских круизов

Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме сегодня.

Договорённость, а также соглашение подписали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как отметил Беглов, сегодня много туристов выбирают кризы по Балтике, а особый визовый режим позволяет туристам задерживаться в Петербурге на 2-3 дня. В 2018 году Петербург посетило порядка 600 тысяч круизных туристов. В рамках соглашения регионы планируют создать отечественную судоходную пассажирскую компанию.

Это позволит привлечь дополнительный поток как российских, так и зарубежных гостей. Суда будут заходить во все основные порты Балтики, включая Калининград, отметил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Перекрестке” россияне смогут сдать пластиковые бутылки. Такую возможность обсудили на ПМЭФ-2019.