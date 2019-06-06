Ленобласть подписала соглашение на 1 трлн рублей в рамках ПМЭФ

За первый день форума подписали около 20 соглашений.

Об этом стало известно сегодня, 6 июня. Ленинградская область, сообщают эксперты, идет на очередной рекорд – каждый раз удается привлечь все больше денег на развитие региона, передает ЛОТ.

Губернатор Александр Дрозденко смог подписать соглашение о реализации проектов по цифровизации городской среды в населенных пунктах Ленинградской области. Он отметил, что давно ждал заключения этого договора, который позволит улучшить качество жизни в регионе. Благодаря ПМЭФ партерами области станут крупные компании и партнеры – Ростелеком, Сбербанк и другие.

Также в регионе начнут внедрять технологии «умных городов», чтобы увеличить поток туристов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Стивен Сигал посетил первый день ПМЭФ-2019. Артист делал брутальные селфи со всеми желающими и раздавал автографы. Вместе с ним на площадку выставочного комплекса “Экспофорум” приехала и его супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.