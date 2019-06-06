«Вконтакте» запустила сервис для узнавания результатов ЕГЭ

Благодаря приложению школьники смогут не только посмотреть баллы, но и поделиться информацией в соцсети.

Об этом сообщила пресс-служба «Вконтакте». Известно, что разрабатывали сервис студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. Приложение имеет доступ к информации с портала Единого государственного экзамена, так что как только они станут доступны там – их сразу ж опубликуют во «Вконтакте». При помощи него можно отследить уведомления, а также поделиться баллами со своими друзьями через «Истории».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по данным за 2 мая,140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения. Результаты выпускников, которые были удалены с экзаменов, будут полностью аннулированы. Повторно сдать тесты они смогут только по истечение года. Эксперты уточнили, что школьников выгоняли в основном за использование шпаргалок и телефонов. Впереди у выпускников еще несколько экзаменов.