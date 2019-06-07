Что обсудят во второй день ПМЭФ

День откроет обсуждение
День откроет обсуждение "Северного потока-2". Фото: pixabay.com

Экономистов интересуют искусственный интеллект, цифровизация и футбол.

В Санкт-Петербурге сегодня пройдет второй день экономического форума. Он начнется с бизнес-завтрака, где обсудят будущее “Северного потока-2” и завершится дискуссией о развитии цифровой экономики.

Согласно плану ПМЭФ на 7 июня, одним из первых пунктов в программе стоит деловой завтрак Сбербанка. Следующие пункты включают себя заседания по вопросам рейтинга инвестиций в регионах, образовательных технологий и защиты прав инвесторов. Отдельный пункт заслужил футбол “в интерьерах большого города” — здесь с большой вероятность можно ждать участия Катара, который планирует принять Чемпионат мира-2022 у себя.

Дальнейшие пункты программы включают обсуждение цифровизации ретейла и вопросов, связанных с использование искусственного интеллекта в бизнесе. Россия обсудит экономические отношения с Германией, Китаем, Швейцарией, Индией, США и Африкой, следует из программы на пятницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин и Си Цзиньпин пошли в Эрмитаж после деловой программы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
африка индия искусственный интеллект Китай ПМЭФ программа США футбол цифровизация
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