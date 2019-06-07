Путин показал Си Цзиньпиню Эрмитаж и Аврору

Россия и Китай отметили 70 лет дипломатических отношений. Фото: kremlin.ru

Россия и Китай отметили 70 лет дипломатических отношений. Фото: kremlin.ru

После завершения первого дня ПМЭФ главы РФ и КНР покатались по Неве.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин устроили себе культурную программу после конца первого официального дня ПМЭФ 6 июня. Лидеры государств покатались по Неве и посмотрели достопримечательности Санкт-Петербурга, сообщает администрация президента.

Вечером в четверг Путин и Си Цзиньпин зашли на крейсер Аврора, а затем направились в Эрмитаж, где отдельно оценили работы времен Итальянского Возрождения.

Россия и Китай 5 июня отметили 70 лет со дня установления дипломатических отношений. По мнению Путина, отношения РФ и КНР сейчас находятся на таком уровне, которого прежде никогда не достигали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что представители Британии рассказали, чего ждут от РФ для изменения ситуации на международной арене.