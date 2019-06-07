Путин показал Си Цзиньпиню Эрмитаж и Аврору

Россия и Китай отметили 70 лет дипломатических отношений. Фото: kremlin.ru
Россия и Китай отметили 70 лет дипломатических отношений. Фото: kremlin.ru

После завершения первого дня ПМЭФ главы РФ и КНР покатались по Неве.

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин устроили себе культурную программу после конца первого официального дня ПМЭФ 6 июня. Лидеры государств покатались по Неве и посмотрели достопримечательности Санкт-Петербурга, сообщает администрация президента.

Вечером в четверг Путин и Си Цзиньпин зашли на крейсер Аврора, а затем направились в Эрмитаж, где отдельно оценили работы времен Итальянского Возрождения.

Россия и Китай 5 июня отметили 70 лет со дня установления дипломатических отношений. По мнению Путина, отношения РФ и КНР сейчас находятся на таком уровне, которого прежде никогда не достигали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что представители Британии рассказали, чего ждут от РФ для изменения ситуации на международной арене.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
аврора Китай нева путин Си Цзиньпин эрмитаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин показал Си Цзиньпиню Эрмитаж и Аврору
Земфира спела для гостей ПМЭФ
Ученые воссоздали мозг человека
Британия ждет от России перемен в поведении
В Кудрово эвакуировали дом из-за пожара
В Приозерском районе байкер врезался в дерево и погиб
Павел Дуров решил голодать целый месяц
Маргарита Симоньян попала в больницу после ссоры с Любовью Соболь