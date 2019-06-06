Британия ждет от России перемен в поведении

Только в таком случае готовы пойти на улучшение отношений.

Об этом стало известно 6 июня. Обо всем рассказала представитель британского премьер-министра Элисон Доннелли, передает Bloomberg.

В Британии прокомментировали предложение Владимира Путина «перевернуть страницу со шпионами и покушениями». Также президент России выразил надежду, что в стране постараются не раздувать антироссийские настроения.

Доннелли же убеждена, что это невозможно, пока Россия не пересмотрит свое поведение. Оно, уверена представитель премьер министра, характеризует Москву как безответственного партнера, с которым не хочется иметь общих дел.

Напоминаем, что взаимоотношения между Россией и Британией ухудшились после покушения на экс-офицер ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что племянница Скрипаля начнет публиковать книгу о дяде в соцсетях. Женщина, как она сама заявляет, не собирается зарабатывать на ней деньги. Главы будут выходить раз в неделю с 1 июня. Она рассказала, что не смогла договориться об издании с человеком, который помогал ей при создании текста.