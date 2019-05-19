Племянница Скрипаля начнет публиковать книгу о дяде в соцсетях

Официально книга так и не будет издана, заявляет Скрипаль. Фото: pixabay.com

Официально книга так и не будет издана, заявляет Скрипаль. Фото: pixabay.com

Первые главы книги «Разговор с черным котом» можно ждать в начале лета.

Виктория Скрипаль, племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила РИА Новости, что с лета начнет публиковать в Facebook и “ВКонтакте” части из книги о дяди “Разговор с черным котом”.

Женщина, как она сама заявляет, не собирается зарабатывать на ней деньги. Главы будут выходить раз в неделю с 1 июня. Она рассказала, что не смогла договориться об издании с человеком, который помогал ей при создании текста.

Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену. 4 марта он и его дочь Юлия были отравлены. Власти Великобритании обвинили в отравлении Россию, но в МИД РФ отрицают свою причастность к делу и заявляют об отсутствии доказательств.

Виктория Скрипаль (род. 1972) живет в Ярославле.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что подозреваемый по делу Скрипалей работал в бистро Санкт-Петербурга.