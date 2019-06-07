Сегодня на Дворцовой бесплатно выступят Бочелли и Гарифуллина

Выступление начнется в 20:00 — для гостей исполнят как оперу, так и ее эстрадные вариации.

Сегодня в пятницу вечером 7 июня на Дворцовой площади выступят Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина. Концерт устраивает Тинькофф Банк, и его может посетить любой желающий. Выступление начнется в 20:00.

Видео: Youtube, Andrea Bocelli

Концерт приурочен к ПМЭФ, в Санкт-Петербурге идет второй день экономического форума. Участников развлекают звезды со всей России и из-за рубежа: в Петербурге за эти дни уже успели выступить “Ленинград”, Земфира, Little Big и другие.

Тенор Андреа Бочелли занимается популяризацией оперной музыки. Сейчас ему 60 лет, он работает с 1992-го года. Он известен за дуэт с Сарой Брайтман Time to Say Goodbye (33 млн просмотров на YouTube), композицию Con Te Partirò а с Гарифуллиной он непременно исполнит Ave Maria pietas.

Аида Гарифуллина является солисткой Венской оперы. Ее певческий голос — сопрано. Выступает с 13 лет (сейчас ей 31), в ее репертуаре значатся Моцарт, Пуччини, Верди, Римский-Корсаков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге выступила Земфира.