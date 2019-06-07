Дожди вернутся в Петербург только на следующей неделе

Судя по прогнозам, жителям Северной столицы стоит извлечь плюсы из солнечных выходных.

Петербуржцы, а также гости ПМЭФ страдают от аномальной жары, которая установилась в Санкт-Петербурге в последние дни. Сегодня в городе температура уже выросла до 30 градусов тепла. На общий вопрос, когда в город же вернутся привычные дожди, синоптики пожимают плечами и говорят о следующей неделе.

По данным Гидрометцентра РФ, хоть сколько-нибудь серьезных осадков в Санкт-Петербурге и Ленобласти можно ждать не раньше воскресенья — а скорее ночи с воскресенья на понедельник. Росгидромет ждет снижения температуры от 23 градусов в понедельник до 19 в четверг — и только в среду 12 июня эксперты прогнозируют облачный день и серьезные дожди. Возможно, все они ошибаются — всегда есть вероятно, что из ниоткуда налетит гроза и устроит Петербургу потоп. Пока что жителям Северной столицы стоит извлечь все плюсы из солнечных выходных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сегодня в Петербурге на Дворцовой выступят Бочелли и Гарифуллина.