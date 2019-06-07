В Главпочтамте собираются открывать общественное пространство

На проект может понадобиться около 2,5 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Инициативу обсудили врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Почты России» Николай Подгузов. Главпочтамт ждет реконструкция – там может появиться общественное пространство под названием Первая Адмиралтейская часть, передает корреспондент 78.ru.

Сейчас в квартале множество зданий, которые нуждаются в ремонте. На реконструкцию Главпочтамта может понадобиться почти 2,5 миллиарда рублей и около трех лет. Пдгузов отметил, что «Почта России» готова выделить часть средств, но надеется на финансовую помощь. В Адмиралтейской части хотят открыть кафе, музеи и прочие места.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала. Он прислушался к петербуржцам, которые хотели общественное пространство в центре города.