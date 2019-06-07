В каршеринговом авто петербурженка нашла змею

Женщина воспользовалась услугами каршерингового сервиса. Взяв автомобиль в аренду она обнаружила на капоте мертвую змею.

О неприятной находке автомобилистка рассказала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте». Она отметила, что инцидент случился в Московском районе Санкт-Петербурга.

Женщина проложила к публикации фотографии, по котором можно предположить, что названным гостем в автомобиле стала гадюка. Для Северной столицы гадюка не является редкостью. К тому же сейчас у них проходит брачный период, в который змеи провялит большую активность и чаще попадаются на глаза петербуржцам, сообщает издание «Neva.Today».

Автомобилистка отметила, что змея была мертвая. Она находилась на капоте под «дворником».

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