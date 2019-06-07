Название для нового парка в Петербурге будет выбрано народным голосованием

На месте судебного квартала около проспекта Добролюбова в Санкт-Петербурге расположится арт-парк, название для которого будет выбрано при помощи голосования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил на ПМЭФ-2019, что название для нового парка выберет народ. Отмечается, что отдать свой голос смогут не только петербуржцы, но даже и жители других стран.

У арт-парка долгая история. В конце апреля текущего года сообщалось о том, что на указанной территории отменяется строительство судебного квартира, однако на его место встанет новый парк. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

На территории парка будет расположено множество площадок, в том числе театр Бориса Эйфмана.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала.