Название для нового парка в Петербурге будет выбрано народным голосованием

На месте судебного квартала около проспекта Добролюбова в Санкт-Петербурге расположится арт-парк, название для которого будет выбрано при помощи голосования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил на ПМЭФ-2019, что название для нового парка выберет народ. Отмечается, что отдать свой голос смогут не только петербуржцы, но даже и жители других стран.
У арт-парка долгая история. В конце апреля текущего года сообщалось о том, что на указанной территории отменяется строительство судебного квартира, однако на его место встанет новый парк. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.
На территории парка будет расположено множество площадок, в том числе театр Бориса Эйфмана.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что Путин принял решение о строительстве парка вместо судебного квартала.