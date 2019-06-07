В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов

Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем договорились врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, гендиректор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин и генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк в рамках ПМЭФ, который проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Появление терминала привлечет туристов и поможет развивать морской туризм на Балтийском море.

Уточняется, что его создадут на базе «Морского фасада». Путешествовать по морю смогут как туристы, так и обычные жители Санкт-Петербурга. Все суда будут ходить под российскими флагами.

Пока что непонятно, сколько средств нужно будет вложить в открытие терминала. В ближайшее время сумма станет очевиднее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что платежные терминалы вдвое увеличат доход Петербурга от мигрантов.