Платежные терминалы вдвое увеличат доход Петербурга от мигрантов

Иностранцы платят 3800 рублей в месяц за работу по патентам, но некоторые пытаются обходиться без него.

Для мигрантов в Петербурге установят около 200 платежных терминалов, сообщает “Фонтанка”. В Центре трудовых ресурсов уверены, что мера сократит число иностранцев, отдающих в полицию поддельные чеки.

Любому иностранцу для работы в Санкт-Петербурге нужен патент — он обходится в 3800 рублей в месяц, эти деньги идут в бюджет города. Хотя за 2018 год в Петербурге поставили на учет 370 тысяч мигрантов, только у 220 тысяч есть патенты — это меньше трети. Всего Петербург получил 7,3 млрд рублей по патентам за 2018-ый год.

Поддельный чек по патентам можно купить за 150 рублей и предъявить его сотрудникам полиции в случае проверки. Поэтому около 40% мигрантов предпочитают работать без патента, считают в центре. Платежные терминалы должны увеличить поступления в бюджет Петербурга до 15 млрд рублей в год.

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